Nagykövet és volt kormányfő is bedőlt az archív fotónak

Jó tanulság, mennyire vigyázni kell mindkét oldal háborús propagandájával, hogy magasrangú személyek is bedőltek egy régi képnek. Elkezdett terjedni egy égő könyvekről készült fotó azzal, hogy a megszálló oroszok ukrán könyveket égetnek a mostani háborúban. Ezt Melinda Simmons kijevi brit nagykövet és Carl Bildt volt svéd miniszterelnök is elítélte a BBC News szerint.

In the occupied areas there are now reports and pictures of 🇷🇺 occupiers burning the books about 🇺🇦 history they can find. And Putin has been clear that he wants to erase the 🇺🇦 nation. pic.twitter.com/086fU5ROCt

— Carl Bildt (@carlbildt) May 21, 2022