Rakéta csapódott be egy Harkiv megyei kultúrházba, az oroszok nem szállítanak gázt Finnországba

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője a The Wall Street Journal című amerikai lapnak adott interjújában kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin zsákutcába került, mert az Ukrajna elleni háborút sem megállítani, sem megnyerni nem tudja. Szerinte ahhoz, hogy véget vessen a háborúnak, el kellene ismernie, hogy Oroszország egyáltalán nem olyan erős és nagyszerű állam, mint amilyennek lefestette.

A háború kezdete előtt meglévő lehetőségei közül Putyin a legkegyetlenebbet és legrosszabbat választotta. (…) Orosz szakértők többször is figyelmeztették, hogy ez (a háború) a legvégső lehetőség, és alaposan meg kell vizsgálni. Sokkal jobb választások is mutatkoztak számára. Most látjuk az eredményt