A britek szerint az orosz offenzíva Donbászban elvesztette a lendületét

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma szerint Oroszország donbászi offenzívája veszített a lendületéből, és jelentősen elmaradt az előre tervezett ütemétől. Oroszország a kezdeti szélesebb körű invázió után a katonai akcióit a keleti régióra összpontosította, amely hagyományosan Ukrajna ipari központja. Az ukrajnai helyzetről szóló vasárnapi Twitter-bejegyzésben a minisztérium közölte: „A kis léptékű kezdeti sikerek ellenére Oroszországnak nem sikerült jelentős területi nyereséget elérnie az elmúlt hónapban, miközben folyamatosan egyre nagyobb veszteségeket kellett elkönyvelnie.”

(1/6)

Russia’s Donbas offensive has lost momentum and fallen significantly behind schedule. Despite small-scale initial advances, Russia has failed to achieve substantial territorial gains over the past month whilst sustaining consistently high levels of attrition.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022