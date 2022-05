Oroszország leállítja az áramszállítást Finnországba

A finnek már korábban közölték, hogy harmadával csökkenteni tervezik az orosz importot, ami a teljes áramfelhasználásuk több mint harmada. Most az oroszok beelőztek, és az egészet leállították. A finn sajtóban korábban az terjedt el, hogy az oroszok az olajexportot állíthatják le Finnország felé.

Russia will cease all electricity deliveries to Finland, effective a few hours from now, beginning on May 14. Finland recently said it would cut Russian electricity imports by 1/3. Finland reportedly consumes 37% of all Russian electricity exports. https://t.co/dBIunNbEmP

