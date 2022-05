Zelenkszij tanácsadója azonnali olajembargót követel az uniótól

A Mihajlo Podoljak azt írja a Twitteren, ha 1938-ban határozottan léptek volna fel a vezetők, Európa elkerülte volna a második világháborút. De gyávák voltak és kacérkodtak az agresszorral, ezért milliók haltak meg.

If the leaders had acted decisively in 1938, Europe could have avoided WWII. But politicians acted cowardly & flirted with the aggressor. The result is million tragedies. History won’t forgive us if we make the same mistake again. 🇪🇺 must impose an embargo on 🇷🇺 oil immediately.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 12, 2022