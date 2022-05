Brit védelmi minisztérium: Megcsappanhatott az oroszok precíziósfegyver-készlete

Jelentősen csökkenhetett az oroszok precíziós fegyvereinek száma – írta hétfő reggeli jelentésében a brit védelmi minisztérium. Közlésük szerint a háború elhúzódása miatt a precíziós irányítású fegyverek helyett az orosz csapatok kénytelenek a könnyen hozzáférhető, de elöregedő lőszereket használni, amelyek kevéssé megbízhatók és könnyebben semlegesíthetők. Ráadásul a precíziós fegyverek utánpótlása is nehéz lesz.

A brit védelmi minisztérium emlékeztetett, hogy Oroszország az ukrajnai invázió elején nyilvánosan reklámozta azt, hogy képes igen pontos csapásokat végrehajtani, és ezzel csökkenteni a járulékos károkat. A háború azonban rávilágított arra, hogy az oroszoknak hiányosságai vannak ezen a téren, és intenzív és válogatás nélküli bombázásoknak vetette alá az ukrán városokat.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZS4aYLi4O3

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9AdJqkOLMg

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022