Boris Johnson biztos Ukrajna győzelmében

Sosem voltam biztosabb benne, hogy Ukrajna győzni fog – közölte Boris Johnson hétfő délután Twitteren. A brit miniszterelnök egy videót tett közzé, amelyben szót ejtett a Nagy Britannia által nyújtott hadászati és gazdasági támogatásokról Ukrajna felé, illetve többek közt úgy fogalmazott: biztos abban, hogy Ukrajna újra szabad ország lesz, valamint biztos a független Ukrajna újabb felemelkedésében.

I have never been more certain that Ukraine will win.

Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.

Slava Ukraini 🇺🇦 pic.twitter.com/0e3UpIy9O5

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 9, 2022