Országa állami kikötőit ajánlotta fel a kokaincsempészeknek a Brit Virgin-szigetek miniszterelnöke

Hatalmas politikai botrány lett abból, hogy április végén letartóztatták a Brit Virgin-szigetek miniszterelnökét Miamiban, amikor a politikus magukat mexikói kartelltagoknak kiadó drognyomozókkal találkozott egy kokainügyben. A politikus a szigetország állami kikötőit ajánlotta volna fel a mexikói Sinaloa-kartellnek, és cserébe jutalékot kért a drogbizniszből. Letartóztatása után nem sokkal az egykori brit gyarmat fővárosába látogatott a brit külügyminisztérium tengerentúli területekért felelős államtitkára. A szigeteken elharapódzó korrupció miatt még az is felmerült, hogy Londonnak jobban kézbe kellene vennie a kormányrudat.

Az egykori brit gyarmat, a karibi térségben található Brit Virgin-szigetek miniszterelnökét, az 51 éves Andrew Fahie-t április 28-án tartóztatták le az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatalának, a DEA-nek az ügynökei a Miami nemzetközi repülőterén.

A szigetország 2019-ben megválasztott kormányfője és társa, Oleanvine Maynard, a Brit Virgin-szigetek kikötőit felügyelő hatóság egyik vezetője egy drogcsempész-hálózat elleni, több hónapig tartó fedett nyomozás során került az amerikai hatóságok látókörébe. Kettejükön kívül még Maynard asszony fiát, Kadeem Maynardot is letartóztatták a nyomozás részeként.

A posztjától azóta megfosztott miniszterelnök és társa azért ment egy floridai hotelbe, hogy átvegyenek 700 ezer dollárt (közel 250 millió forintot) a magukat a mexikói Sinaloa-kartell tagjainak kiadó fedett DEA-ügynököktől azért cserébe, hogy a szigetország állami kikötőit nyugodt körülmények között használhassák a kokaint szállító, Egyesült Államokba tartó hajók. Több mint 5 kilogramm kokain Amerikába történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolják őket.

Ezt a 700 ezer dollárt aztán több táskába tömve találták meg a rajtaütéskor azon a magánrepülőn, amellyel a kormányfő a sikeresnek vélt megbeszélés után haza akart menni.

A BBC honlapján ismertetett vádirat szerint a politikussal folytatott találkozókon úgy mutkozott be a fedett nyomozó, mint El Chapo kartelljének egyik tagja, akinek célja, hogy több ezer kilogramm kolumbiai kokaint csempésszen be a Brit Virgin-szigeteken keresztül Puerto Ricóba, onnan pedig tovább: Miamiba és New Yorkba.

Sőt, a vádiratban arra is utaltak, hogy ha az együttműködés gyümölcsöző lett volna, akkor a Brit Virgin-szigetek megkent vezetője társaival együtt több millió dollárnyi jutalékot is kaphatott volna a kokainszállítmányokból.

Fahie ennek fényében nagyon együttműködőnek bizonyult. „A vezetőedző a csapatban akar focizni ebben a szezonban” – írta a harmadik vádlott egy üzenetben a politikusra utalva. Az egyik találkozó alkalmával még azt is megtárgyalták, hogy előre megszervezett drogfogásokat is csinálnak majd gyenge minőségű kábítószerekkel, mert akkor majd úgy tűnik, mintha a Brit Virgin-szigeteken harcolnának a bűnözés ellen.

Pár ilyen kamurazzia a letartóztatott miniszterelnök személyes renoméjának is jót tett volna, hiszen több alkalommal is utalt arra a potenciális üzlettársának, hogy az Egyesült Királyság kormánya már évek óta el akarja távolítani őt kormányfői pozíciójából.

Andrew Fahie természetesen ártatlannak vallja magát, de a május 25-i hivatalos vádemelésig nem hagyhatja el az Egyesült Államokat. A börtönt viszont igen. A bíróság ugyanis úgy határozott, hogy 500 ezer dollár (majdnem 180 millió forint) óvadék megfizetése után – a tárgyalásig – szabadlábra helyezhetik a politikust, aki Amerikában élő lányainak lakásába költözhet be, ahol a hatóságok továbbra is megfigyelés alatt tartják.

A britek átvennék a kormányrudat?

2021 januárjában aggodalmunkat fejeztük ki a Brit Virgin-szigetek romló kormányzati teljesítményével, valamint a szigetek szervezett bűnözéssel szembeni potenciális sebezhetőségével kapcsolatban, és egy független vizsgáló bizottság is felállt – áll a brit külügyminiszter, Liz Truss a karibi miniszterelnök letartóztatása után egy nappal kiadott közleményében, amelyben aggodalmát fejezte ki a történtek miatt, és azonnali intézkedésként a térségért felelős államtitkárt a helyszínre is küldte.

A Sir Gary Hickinbottom nyugalmazott brit bíró által vezetett vizsgáló bizottság egyébként arra jutott, hogy a korrupció és a rossz kormányzás olyan mértékűvé vált a Brit Virgin-szigeteken, hogy az alkotmány részleges felfüggesztésére, illetve a nemzetgyűlés kétéves felfüggesztésére is szükség lenne. A brit külügyminisztérium térségért felelős államtitkára, Amanda Milling már hétfőn a szigetországba látogatott, hogy tárgyaljon a Brit Virgin-szigetek vezetőivel, de a Guardian cikke szerint a Londonból történő közvetlen kormányzás lehetséges bevezetésének híre miatt az utcán ellentüntetők fogadták.

A helyi politikusok, köztük a kokainügybe belebukó kormányfőt váltó új miniszterelnök, Natalio Wheatley is ellenzi a javaslatot. Ő egyébként Andrew Fahie kabinetjének oktatási, kulturális, ifjúsági, halászati és mezőgazdasági minisztere volt, és nemcsak az ország, hanem a Virgin-szigetek Pártjának (angolul Virgin Islands Party, azaz VIP) irányítását is átvette politikustársától.

Az egykori karibi gyarmatok szerint visszalépés lenne

Kedden a tizenegy tagállamot magába foglaló Kelet-karibi Államok Szervezete (Organisation of Eastern Caribbean States – OECS) – amelynek a Brit Virgin-szigetek is társult, azaz nem teljes jogú tagja – is határozottan figyelmeztetett a tervezett intézkedés tarthatatlanságára.

– Az OECS egyetért a Brit Virgin-szigetek népének megválasztott képviselőivel abban, hogy a parlament munkájának felfüggesztése a közvetlen londoni kormányzás bevezetésével visszalépést jelentene a demokratikus fejlődésben, és az nincs összhangban az emberi jogokkal – kezdődik a korábbi gyarmatok függetlenségének alapját biztosító 1960-as ENSZ-határozatra hivatkozó közlemény.

A gyarmati országok és népek függetlenségének megadásáról szóló ENSZ-nyilatkozat – az 1960. évi 1514-es határozat – olyan nemzetközi kötelezettségvállalás, amelyhez Nagy-Britanniát is köti”

– emlékeztet a szervezet, amelynek több tagállama is brit gyarmat volt korábban. A Brit Virgin-szigetek egyébként még jelenleg is az Egyesült Királyság tengerentúli területének számít, ezért az ENSZ Gyarmatosításellenes Bizottsága is úgy listázza, mint nem független területet.

Jamaika – és a nyugati félteke – legrégebb óta folyamatosan kiadott napilapjának, a Gleanernek a honlapján pedig arról jelent meg egy cikk a hét elején, hogy az OECS-hez hasonló, de annál valamivel több térségbeli államot tömörítő szervezet, a Karib-tengeri Közösség is ellenzi a Brit Virgin-szigetek parlamentjének felfüggesztésére irányuló javaslatot, szintén a fent említett okokból.

A szigetország államfője, John Rankin kormányzó még nem nyilvánított véleményt arról, hogy a vizsgálóbizottság ajánlásait végre kell-e hajtani.

Az alkotmány, illetve a parlament felfüggesztése meglehetősen szélsőséges válaszlépés lenne a kokainügyletbe belebukó miniszterelnök leváltására. Ettől függetlenül jelentős politikai változások jöhetnek a karibi szigetországban. Natalio Wheatley bízik benne, hogy a Brit Virgin-szigeteki demokrácia új korszaka kezdődhet. A brit külügyminiszter, Liz Truss azért erősebben fogalmazott, kifejtette, hogy „teljesen egyértelmű, hogy alapvető jogi és alkotmányos változásokra van szükség a kormányzóképesség helyreállításához”.

Egy különleges státuszú egykori gyarmat A Kolumbusz Kristóf második útján felfedezett Brit Virgin-Szigetek a 17. század közepétől egészen a 20. század közepéig a Brit Birodalom gyarmata volt, és csak 1967-ben vált autonómmá. Innentől kezdve már nem a Brit Birodalom gyarmatának számítottak a szigetek, hanem Nagy-Britanniától függő területeknek. Az elnevezést később Brit Tengerentúli Területre változtatták meg – egyébként összesen 14 ilyen miniállam van, köztük például Gibraltár. Ezek a területek mind a mai napig az Egyesült Királyság alá tartoznak, de nem képezik az Egyesült Királyság részét. A Brit Virgin-szigetek államformája alkotmányos monarchia, mely választott független parlamenttel rendelkezik, a kormányát pedig a választásokon győztes párt miniszterelnöke vezeti. Mivel az Egyesült Királyság tengerentúli területéről van szó, ezért a szigetek államfője II. Erzsébet királynő, aki a brit kormány által javasolt kormányzón keresztül gyakorolja a hatalmát. A szigetek alkotmányát 1977-ben, 2004-ben és 2007-ben is módosították, ezzel nagyobb helyi autonómiát biztosítva a területnek és lakóinak.