A Rosszija1 radioaktív cunamival fenyegette meg briteket

Az orosz állami tévécsatorna, a Rosszija1 újabb videóval folytatta atomháborús fenyegetőzéseit. A tévé nemrég egy olyan illusztrációt tett közzé, amelyben azt mutatták be, hogy Nyugat-Európa nagyvárosait, Berlint, Londont, Párizst hány másodperc alatt érné el az oroszok atomrakétája. Egy újabb animációval egyenesen a briteknek üzentek. Ebben részletesen bemutatnak egy atomtöltettel felszerelt, tengeralattjáróról kilőhető rakétát, amellyel radioaktív cunamit küldenének a brit szigetekre. A tévécsatorna bemondója szerint a brit partoknál felrobbantott eszköz 500 méteres hullámot indítana el, elsöpörve ezzel a föld színéről Nagy-Britanniát.

Can you just imagine if the BBC just started making explicit nuclear threats, complete with CGI of giant tsunami waves? pic.twitter.com/EUBrkxRlz0

— Carl Miller (@carljackmiller) May 1, 2022