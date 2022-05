4,5 millió tonna gabona rekedt az ukrajnai kikötőkben

Csaknem 4,5 millió tonna gabona rekedt ukrajnai kikötőkben és hajókon az orosz támadások miatt – mondta el Martin Frick, az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) németországi igazgatója.

Az MTI szemléje szerint az ENSZ figyelmeztetett: az ukrajnai háborúnak jelentős következményei lesznek azon képességeire, hogy azonnali élelmiszersegélyt nyújtson a rászoruló országoknak szerte a világon, miután sok élelem ragadt ukrajnai kikötőkben. A élelmiszerexport rendkívül nehézkes, hiszen az ukrajnai kikötők és tengeri útvonalak az orosz invázió miatt hozzáférhetetlenné váltak.

A háború előtt Ukrajna a világ egyik legnagyobb búzatermesztője volt, és a kukoricaexportban is fontos szerepet töltött be. Számos ország ellátásában jelentős szerepet játszik az olcsó ukrajnai búza. A helyi gabona a globális élelmiszersegély-programok számára is nélkülözhetetlen.

A világnak azonnali szüksége van az ukrán élelmiszerre

– hangsúlyozta Frick.

Hozzátette a Világélelmezési Program eddig mintegy 2,5 millió ukránnak biztosított élelmiszersegélyt. A tisztségviselő megjegyezte: az ostromlott területeken rekedt, szenvedő ukrajnai lakosságnak nagy szüksége van az élelemre, de az is fontos, hogy az exportáru kijusson a térségből, és enyhítse a globális élelmiszerválságot. A WFP ezért humanitárius hozzáférést kért az ukrajnai lakossághoz, valamint a kikötőkhöz az élelmiszerexport újraindítása érdekében.

Az éhezés nem lehet fegyver

– szögezte le Frick.