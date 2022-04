Véráztatta sporttáskában találtak rá egy 51 éves nő holttestére New Yorkban

New York város Forest Hills (Queens) negyedében szombat reggel nyolc után egy kutyasétáltató egy sporttáskára bukkant az egyik népszerű sétaútvonal, írja a NYPost. A lap hozzáteszi: rendőrségi források szerint az áldozat férje és fia lehetnek az elkövetők. Az 51 éves Orsolya Gaalt tartalmazó táskából vér is csordogált, a nyomok pedig elvezettek a nő egykori lakhelyéhez.

A lap arról ír, hogy nem sokkal később rendőrök jelentek meg Gaal házánál, a fiatalabbik fiát pedig megbilincselve vitték el nem sokkal azután, hogy a testet megtalálták. A fiút szombaton szabadon engedték. A halál okát az orvosszakértő állapítja majd meg.

A NYPost elérte telefonon Gaal férjét, Howard Kleint, aki nemrég arról tweetelt, hogy elutazott az idősebbik fiával, péntek délután fél kettőkor pedig Portlandből posztolt. A férfi azt mondta, éppen reptéren volt, hogy New Yorkba repüljön.

A terület állítólag teljesen be van kamerázva, így valószínűleg könnyű lesz visszanyomozni, ki és mikor helyezte el a testet a parkban.

A holttestet megtaláló férfi a lapnak azt mondta, kutyái jelezték, hogy valami lehet a táskában. Amikor kinyitotta, először azt hitte, egy próbababa van a táskában, egyáltalán nem tűnt „húsvérnek”.

Több lap, köztük az Index is azt írja, a nő magyar volt.

