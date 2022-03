Zelenszkij: Nyerni fogunk, mert ez a mi otthonunk

Hosszú interjút készített Kijevben az Economist az ukrán köztársasági elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel, amelynek fő témája – nem meglepő módon – a háború volt. A politikus kijelentette, biztos, hogy meg fogják nyerni a háborút és hozzátette, hogy nem tartja magát hősnek.

Elmesélte, hogy bár számítottak oroszok támadására, február 24-én, a háború kitörésekor otthon, az elnöki rezidencián volt a feleségével és a gyerekeivel. Zelenszkij még aludt hajnalban, amikor a családja tíz perccel 5 előtt azzal ébresztette, hogy hangos robbanásokat hallottak. Néhány perc múlva meg is kapta az értesítést a rakétatámadásról. „Tudtuk, hogy az oroszok megtámadhatnak minket, csak a nagyságáról nem volt tudomásunk” – mondta.

Volt egy pillanat, amikor dönteni kellett, hogy megy vagy marad, de Zelenszkij maradni akart, hogy ezzel is jelezze a lakosságnak, hogy szerinte hogyan kell válaszolni a támadásra. Az elnök kijelentette, hogy hisz a győzelemben.

Azt nem tudja, hogy meddig fog tartani a háború, de azt igen, hogy az utolsó városért is harcolni fognak.

Zelenszkij úgy véli, hogy ha előbb életbe léptették volna az Oroszország elleni szankciókat, akkor meg lehetett volna akadályozni egy teljes körű inváziót, mert Fehéroroszország sem tudott volna bekapcsolódni, és Ukrajna is több időt nyert volna. Megjegyezte, hogy bár az eddigi szankciók is fontos lépések voltak, de például az orosz központi bankot még mindig nem kapcsolták le a SWIFT-rendszerről és embargót sem vetettek ki az orosz kőolaj- és gázexportra.

Az Északi Áramlat 2 vezetékről beszéltem [Joe] Bidennel és [Angela] Merkellel, amikor még hivatalban volt, valamint [Olaf] Scholzcal is. Azt mondtam, hogy szerintem az első lépés az lesz, hogy az oroszok elindítják, majd blokkolják a gázszállítást Ukrajnának, és ezután nyomást fognak gyakorolni ránk és Moldovára is. Ezután Oroszország azért, hogy szétválassza az EU-n belüli országokat, további blokádot vezet be. Ezt követően a következő lépés az invázió indítása lesz.