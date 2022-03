Lengyel elnök: Orbán pávatánca nagyon sokba fog kerülni Magyarországnak

Igen éles hangnemben bírálta Orbán Viktor Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikáját Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök egy szombati tévéinterjúban. A beszámolók szerint

Duda azt mondta, hogy Orbán politikája, miszerint nem hajlandó határozottan szembeállni Vlagyimir Putyinnal, „nagyon sokba fog kerülni Magyarországnak”.

A köztársasági elnök azt is hozzátette, hogy nehéz megérteni a magyar kormány viszonyát a Kremllel. Maciej Onoszko, a Bloomberg újságírója megjegyzi, hogy az interjú nem sokkal azután készült, hogy Duda találkozott a Varsóban tartózkodó Joe Biden amerikai elnökkel, illetve a nap folyamán Duda Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalt videokonferencia keretében.

Az ukrán államfő kijelentette: „Ha a partnereink lehetőség szerint nem segítik Ukrajnát repülőgépekkel és tankokkal, akkor nagy a veszélye annak, hogy az orosz csapatok nem csak rakétafenyegetést fognak jelenteni szomszédaink – a baráti Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia – illetve a balti államok számára, hanem közvetlen katonait is. A határaikon, a városaik alatt és aztán tovább is mennek” – mondta Zelenszkij.

A lengyel elnök eredetileg ezen a héten találkozott volna Áder Jánossal a Lengyel-Magyar Barátság Nap alkalmából, de lefújták az eseményt. A hivatalos indoklás szerint a háború miatt, ám sajtóértesülések szerint az egyik fő ok az volt, hogy oroszbarát magyar álláspont miatt Duda nem akart magyar kollégájával mutatkozni nyilvánosan egy ilyen protokoll eseményen.

President Andrzej Duda has just made what appears to be the harshest comment on Viktor Orban's approach to Russia from a top Polish official to date. Duda told @tvn24 it's “hard to understand'' Hungary's stance towards the Kremlin, adding it will be “very costly'' for Budapest.

— Maciej Onoszko (@maciejonoszko) March 26, 2022