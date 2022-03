Mariupol szenved most a legjobban

A hétvége során már több helyütt is előkerült az a vélemény, hogy a délkelet-ukrajnai Mariupol védői már nem sokáig bírják az orosz nyomást és a város napokon belül eleshet. Utóbbit eddig még egyik harcban álló fél sem jelentette be hivatalosan, a városból érkező hírek viszont arról adnak bizonyosságot, hogy ezekben a napokban a déli kikötőváros szenvedi meg a legjobban az orosz agressziót.

Arról már írtunk korábban, hogy a régió kormányzója szerint az oroszok több ezer civil deportáltak a városból orosz területre. Vadim Bocsenko polgármester úgy kommentálta a történteket, hogy az oroszok tette hasonló azokhoz a borzalmakhoz, amiket a náci Németország katonái követtek el a II. világháborúban.

Ehhez tartozó adalék, hogy a Kyiv Independent információi szerint az orosz erők feltartóztattak Berdjanszktnál egy buszos konvojt, ami civileket menekített volna ki a városból. Az oroszok nem engedték őket az ostromlott város közelébe, a sofőröknek azt sem engedték, hogy a környéken töltsék az éjszakát, abban a reményben, hogy később mégis tovább mehetnek.

According to the Berdyansk city council, the convoy was heading to Berdyansk from Zaporizhzhia to pick up fleeing Mariupol residents but was stopped by Russian occupying forces near the village Azovske, three kilometers from Berdyansk.

