Eddig 12 halottja van az ukrán egészségügyi intézményeket ért támadásoknak

A WHO tájékoztatása szerint eddig 43 támadás érte az ukrán egészségügyet a háború során. A támadásoknak 12 halálos áldozata és 34 sérültje van, köztük egészségügyi dolgozók. A szervezet egyúttal közölte, hogy több mint 35 ezer olyan beteg van az ukrajnai pszichiátriákon, illetve egyéb létesítményekben, akiket súlyos gyógyszer-, élelmiszer- és fűtéshiány is sújt.

"WHO has verified 43 attacks on health care, with 12 people killed and 34 injured, including #healthworkers. In any conflict, attacks on health care are a violation of international humanitarian law"-@DrTedros #NotATarget

