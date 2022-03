Holnap folytatódnak a tárgyalások, az ukránok szerint van esély a kompromisszumra

Mikhajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó, az ukrán tárgyaló delegáció tagja a Twitteren közölte, hogy az orosz tisztségviselőkkel folytatott tárgyalások holnap folytatódnak. Podoljak azonban nem állt meg itt, posztjában azt is kijelentette, hogy van esély arra, hogy végre kompromisszumot kössenek a felek.

We’ll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022