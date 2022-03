A nő, aki élőben rohant be tiltakozni a híradóba, előre felvett egy üzenetet

Mint kiderült, Marina Ovszjannyikovának hívják a nőt, aki háborúellenes táblával rohant be az orosz híradó élő adásába. Előre felvett egy videóüzenetet is, amelyben elmondja, hogy az apja ukrán, és szégyelli, hogy a Kreml propagandamédiájának dolgozik.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022