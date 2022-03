A pincében hegedült sorstársainak, miközben az oroszok lebombázták a várost

Vera Litovcsenko hegedűművész élete is fenekestül felfordult, mióta Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. A zenetanárként is tevékenykedő ukrán nő most többedmagával egy harkivi pincében bújik meg, ahol a lakosság az oroszok bombázását igyekszik épségben átvészelni.

Litovcsenko a saját eszközeivel igyekszik lelket önteni az emberekbe a búvóhelyükön, a Guardian tudósítója ott volt a helyszínen, amikor a nő hangszert ragadott és a háborút leginkább megszenvedő civileknek játszott.

Egy család lettünk itt a pincében, amikor játszottam, sírtak. Néhány pillanatra megfeledkezhettek a háborúról, a gondolataik valahol máshol jártak

– mondta a Guardiannek Vera Litovcsenko, akit az egyik tanítványa ihlette meg, akiről látott egy videót a Facebookon. A fiatal zenész a felvételen szintén egy búvóhelyen zenélt a sorstársainak.