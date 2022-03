A TikTok felfüggeszti az élőzést és az új tartalmak gyártását Oroszországban

Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A TikTok is korlátozza oroszországi szolgáltatását: felfüggeszti az élő streamelést és az új tartalmak készítését az országban. A döntés előzménye nemcsak az ukrajnai invázió, de az is, hogy Oroszországban elfogadtak egy friss törvényt, amely szerint börtönnel büntethető bárki, aki „álhíreket terjeszt” a hadseregről. A cég jelenleg vizsgálja a törvény biztonsági következményeit, követi a fejleményeket, és majd meglátják, mikor állíthatják vissza teljesen biztonságosan a fenti szolgáltatásaikat. A becslések szerint a TikTokot 70 millióan használják havi szinten Oroszországban, az appon belüli üzenetküldésre továbbra is van lehetőség.

Az elmúlt napokban számos nemzetközi cég jelentette be, hogy felfüggeszti ororszországi tevékenységét, legutóbb az American Express:

Kapcsolódó Az American Express is felfüggeszti működését Oroszországban és Belaruszban A Visa és a Mastercard oroszországi kivonulása után az American Express is lépett: a cég honlapján bejelentette, hogy az Ukrajna ellen indított „igazolhatatlan” támadások miatt felfüggeszti tevékenyégét Oroszországban és Belaruszban.

(BBC)