Az egészet. Ezt a RIA Novosztyi jelentette be a Roskomnadzorra, az állami cenzorra hivatkozva. Az oroszok egyre több független hírforrást tiltanak be, mára gyakorlatilag két független újság maradt, miután az egyetlen független tévé is bezárt. Nemrég az összes külföldről Oroszországba sugárzó médiumot is betiltották.

❗️ Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook в России — РИА Новости (@rianru) March 4, 2022