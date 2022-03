Vége az újabb béketárgyalásnak, hamarosan jön a harmadik kör

Hamarosan következhet az orosz-ukrán béketárgyalások harmadik köre, írja a Guardian az ukrán delegáció egyik tagjára hivatkozva.

Az ukrán tisztviselő elmondta: Ukrajna nem érte el az eredményt, amire számított, de a felek megegyeztek a civil lakosság evakuálására szolgáló humanitárius folyosók biztosításáról.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022