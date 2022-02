Vége a kijárási tilalomnak Kijevben

Hétfőn, helyi idő szerint reggel nyolckor véget ért a péntek óta tartó kijárási tilalom Kijevben. Az emberek újra elhagyhatják az óvóhelyeket, kinyitottak az élelmiszerboltok és működik a tömegközlekedés is, írja a BBC.

Este tíztől kedd reggel hétig újra kijárási tilalom lesz a városban, habár a lakóknak egyébként is azt tanácsolják, hogy napközben is csak szükség esetén hagyják el otthonaikat és az óvóhelyeket.

Birdsong above Kyiv.

Soon, the curfew on the city will lift.

And millions can emerge from their bunkers.

From our conversations over this weekend, many are hungry, tired and fearful.

But the spirit among Ukrainians – here and in other parts of the country – is remarkable pic.twitter.com/VaMjzM6c9b

— Nick Beake (@Beaking_News) February 28, 2022