Az oroszok megsemmisítették a világ legnagyobb repülőjét

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Twitteren arról számolt be, hogy az orosz támadás során elpusztult a világ legnagyobb repülője, az Antonov An-225. A Mrijaként, azaz Álomként is ismert gép még a szovjet időkben készült, és 1988-ban szállt fel először. Eredetileg az űrprogramban vett részt, majd kereskedelmi teherszállító lett, az utóbbi időkben viszont már csak ritkán szállt fel a hatalmas gép.

Kuleba szerint az oroszok a Mriját megsemmisíthették, de sosem fogják elpusztítani az ukránok erős, szabad és demokratikus európai államról szóló álmát.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022