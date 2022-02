Putyin már hétfőn felvehette a hadüzenetét

Az orosz sajtóban azt írják, Vlagyimir Putyin leghamarabb hétfőn előre rögzíthette a hadüzenetét.

A Novaya Gazera szerint a Kreml honlapjára feltöltött videót február 21-én 19 óra magasságában vették fel, közel három nappal azelőtt, hogy az elnök hivatalosan is katonai műveletet rendelt el Ukrajnában.

Az is érdekes, hogy ugyanott, ugyanabban a ruhában jelentette be Putyin a támadás indítását, mint amikor hétfőn közölte, Oroszország elismeri a szakadár területek függetlenségét.

Putin declares war on Ukraine in the early hours of Thursday, February 24 … wearing the exact same outfit, in the same room, surrounded by the same stuff, as he gave his incendiary speech on Monday, February 21.

Top image: Feb 21.

Bottom image: Feb 24. pic.twitter.com/JXRxrdpegd

— Zoya Sheftalovich (@zoyashef) February 24, 2022