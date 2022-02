A Wordle szójáték segített kiszabadulni egy túszul ejtett nyugdíjasnak

Korábban már többször írtunk arról, hogy mennyire hihetetlenül sikeres lett pár hónap leforgása alatt a Wordle című szójáték, ami most úgy tűnik, életet is mentett. Egy 80 éves nőt közel 20 órán át tartottak fogva túszként, ám végül sikerült kimenteni, ami részben a játéknak is köszönhető – számolt be a történetről a The Guardian.

Denyse Holt, nyugdíjazott tanárnő bezárva találta magát illinois-i otthonának pincéjében, miután egy meztelen, késsel hadonászó idegen behatolt a házába az éjszaka közepén, majd egyszerűen befeküdt mellé az ágyába. Arra utasította a nőt, hogy ne merjen kiáltani, nem akarja őt bántani. Ezután arra kényszerítette, hogy fürödjön le vele, majd rázárta az alagsori fürdőszoba ajtaját. A nő elmesélése szerint próbálta minden lelkierejét összeszedni, attól tartva, hogy gyógyszer és élelem nélkül meg fog halni, közben pedig gyakorlatokat csinált, hogy megóvja magát a kihűléstől.

Egyik lányának azonban feltűnt, hogy az édesanyja másnap reggel nem küldte el neki, hogy áll az aznapi Wordle feladvánnyal, amit egyébként mindig menetrendszerűen megtesz, ez pedig gyanússá vált számára. Mivel a telefonszámán sem érte el őt, ezért tárcsázta a rendőrséget. Végül ők hallották meg, ahogy a nő segítségért kiabál a pincéből. A 32 éves, szakértők szerint mentális problémákkal küzdő betörőt letartóztatták.

A Wordle-t egy Redditen aktív szoftvermérnök tette elérhetővé még tavaly októberben. Lényege, hogy a játékos hatszor tippelheti meg, mi az aznapi feladvány, és mindig egy ötbetűs kifejezést kell kitalálni. A játékos semmi fogódzkodót nem kap azon túl, hogy a program színekkel jelöli, hogy egy betű jó helyen van-e, vagy szerepel-e egyáltalán a megadott szóban. A dolog érdekessége, hogy az egész világon mindenkinek ugyanazt a szót kell kitalálnia. Nemrég írtunk arról is, hogy a sikerjátékot nemrég a The New York Times megvásárolta a fejlesztőtől.