Norvégiában feloldják az összes korlátozást

Gyakorlatilag az összes járványügyi korlátozást feloldják Norvégiában, mert a hivatalos indoklás szerint a magas fertőzöttségi adatok ellenére nem gyakorol rendkívüli nyomást az omikron variáns az egészségügyre, írja a Reuters.

Jonas Gahr Stoere miniszterelnök szombaton arról beszélt,

eltöröljük az összes korlátozást. A koronavírus-járvány már nem jelent komoly egészségügyi veszélyt a legtöbbünk számára. Az omikron variáns kevésbé súlyos megbetegedést okoz és a vakcináknak köszönhetően védettek is vagyunk.

A bejelentés értelmében a norvégoknak nem kell tartaniuk egymástól az egyméteres távolságot, és megszűnik a maszkviselési kötelezettség is a zsúfolt helyeken. Ez azt is jelenti, hogy szabadon üzemelhetnek a szórakoztatóegységek is.

Szintén újdonság, hogy fertőzötteknek mostantól nem kell karanténba vonulniuk, csupán javaslat, hogy maradjanak otthon a tünetek kezdetétől számítva négy napig.

A beutazóknak sem kell már előre regisztrálniuk.

Norvégiában decemberben kijárási korlátozást is bevezettek az omikron variáns megjelenését követően.

Járványügyi szabályok egyedül a Spitzbergákra vonatkoznak még, mert ott az egészségügyi ellátórendszer kapacitásai végesek. Ezért az odautazóknak tesztelniük kell érkezés után, és külföldről érkező repülőjáratokat továbbra sem fogadnak a szigetcsoporton.