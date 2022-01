Több ezren tüntetnek Kanadában a korlátozások ellen, a miniszterelnököt biztonságos helyre vitték

Kamionosok lepték el a fővárost szombaton, hogy a kötelező oltás ellen tüntessenek. A hatóságok szerint bár a demonstráció sokak számára felkavaró lehetett, erőszakra nem került sor.

Több ezer tüntető kamionos vonult fel szombaton a kanadai Parlament elé, hogy tiltakozzanak az Egyesült Államokba ingázó sofőrök kötelező oltása ellen. A tüntetésen a kamionosok mellett más ágazatok képviselői is részt vettek, sokan több ezer kilométert utaztak az ország legkülönbözőbb pontjairól, hogy demonstrálják az álláspontjukat.

A CBC helyszíni riportja szerint bár a tüntetés hangos volt, és sokak számára felkavaró lehetett, nem került sor rendbontásra. Ennek ellenére a biztonság kedvéért Justin Trudeau miniszterelnököt és családját a hatóságok ismeretlen helyre szállították, amíg elcsitulnak a kedélyek a fővárosban, Ottawában.

A tüntetést eredetileg azért szervezték, hogy nyomást gyakoroljanak a szövetségi kormányra, hogy vesse el az ingázó, alapvető fontosságú munkavállalók, például a kamionosok oltására vonatkozó intézkedéseit, közben azonban az esemény általános, korlátozásokkal szembeni demonstrációba csapott át. A megkérdezett résztvevők rendre elmondták, véget akarnak vetni a korlátozásoknak és azt akarják, hogy az élet visszatérjen a rendes kerékvágásba.

A tiltakozást különböző szélsőséges csoportok is meglovagolták, akik erőszakra is felszólították a tömeget, illetve több konzervatív politikus is kifejezte szimpátiáját a történtekkel kapcsolatban, dacára annak, hogy járványkezelés tekintetében papíron konszenzus van a kanadai politikában.

A lap beszámolója szerint bár erőszakra eddig nem került sor, látni lehetett, hogy több tüntető egy katonai emlékműnél, az Ismeretlen Katona sírjánál táncolt, míg mások Terry Fox szobrát látták el különböző oltásellenes jelképekkel. Utóbbi tetteket több vezető politikus is elítélte, a konzervatív párt vezetője, Erin O’Toole azt mondta,

támogatom a békés tiltakozáshoz való jogot, de ezt nem szabad összetéveszteni az országunkat szolgáló, inspiráló és védelmező férfiak és nők nyilvános meggyalázásával.

A tüntetés szervezői eközben folyamatosan nyugalomra intik a tiltakozókat, mondván, nem fogják elérni a céljaikat, ha közben erőszakos cselekedeteket követnek el. Épp ezért felszólították a tüntetőket, hogy véletlenül se akarja megismételni senki a tavaly januárban a washingtoni Capitoliumnál történteket, ne törjenek be kormányzai épületekbe és ne tegyenek semmi olyat, ami tovább élezné a feszültséget a felek között.