A kolumbiai elnökjelölt a szén-dioxid-mentesítés élharcosává tenné Latin-Amerikát

Kolumbia erősen függ az olaj és szénexporttól, a baloldali elnökjelölt mégis elkötelezett a klímavédelem ügyében.

Szövetségeseket keres a zöld Latin-Amerikáról szőtt álmához a baloldal kolumbiai elnökjelöltje, Gustavo Petro – írja a Buenos Aires Times. A májusi elnökválasztás esélyesének tartott szenátor, aki a 80-as években egy forradalmi gerillacsoport tagja volt, a karbonsemlegesség eléréséhez olyan ideológiai szövetségeseket keres a régióban, mint a tavaly megválasztott chilei elnök, Gabriel Boric és az idei brazíliai általános választásokon induló munkáspárti elnökjelölt, Luiz Inácio Lula da Silva.

Az olaj és a szén jelenleg Kolumbia exportjának csaknem felét teszi ki, ennek ellenére Petro azt ígéri, hogy megválasztása esetén szorgalmazni fogja ezen iparágak fokozatos megszüntetését, hogy egy tudásalapú gazdaságot hozzon létre, melynek a turizmus a meghatározó szektora. „Ha Kolumbia most azonnal leállítaná az olajkutatást, és folytatná a már fúrás alatt álló nyersolaj kitermelését, akkor is 12 éve lenne az átállás lebonyolítására” – nyilatkozta Petro.

A kolumbiai elnökjelölt globális partnereket is keres: tervéről a spanyol miniszterelnököt, Pedro Sánchezt is tájékoztatta. Petro elképzelései nem jelentenek újdonságot, mások is igyekeztek már globális szövetséget létrehozni a fosszilis tüzelőanyagok használatának mérsékléséért, de az szokatlan, hogy egy olyan fejlődő ország, amely erősen függ az energiaexporttól, ennyire lelkesen beáldozza legnagyobb energiaforrását a klímaváltozás elleni harc oltárán.

Az elnökjelölt szavaira érzékenyen reagált a piac: jelentősen gyengült a peso a dollárhoz képest a feltörekvő piacokon, melyet a Banco de Bogotá kereskedelmi bank azzal magyaráz, hogy az olaj mind a nemzeti kibocsátás, mind a folyó fizetési mérleg szempontjából továbbra is rendkívül fontos az országnak.

A zöld politika térnyerése súlyosan érintheti Latin-Amerikát, ahol az országok gazdasága erősen függ az olajtól és a bányászattól, de Petro szerint Kolumbia képes lesz kivezetni a fosszilis tüzelőanyag termelését anélkül, hogy veszélyeztetné a szegénység felszámolását és a gyerekek alultápláltsága ellen küzdelmet.