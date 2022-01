Fehéroroszország szerint legalább 240 menekültet gyilkoltak meg lengyel katonák

Az állítás egy, az édesanyja bántalmazásáért korábban bíróság által elítélt, majd Fehéroroszországba szökött lengyel katonától származik, tárgyi bizonyítékok még nincsenek.

Egy korábban Fehéroroszországba szökött lengyel katona, Emil Czeczko azt állította, hogy több mint 240 embert öltek meg lengyel katonák a két ország határán kialakult menekültválságban tavaly júniustól kezdődően – derül ki a TASSZ orosz hírügynökség híradásából, amelyben a Fehérorosz Nyomozó Bizottság nevű rendészeti hatóságra hivatkoznak.

A büntetőeljárás során Emil Czeczko felfedte, hogy katonatársaival szervezett gyilkosságokban vettek részt a határ menti térségben és a lengyelországi Siemianowka település közelében

– idézik a fehérorosz hatóság Telegram csatornáján írtakat. A közleményben úgy fogalmaznak: Czeczko „felfedte” azt is, hogy az áldozatok között vannak Lengyelországon keresztül Németországba igyekvő menekültek, köztük nők és gyerekek, valamint két önkéntes is, akik a külföldieket segítették. A fehérorosz nyomozóhatóság állítása szerint a lengyel katonák az erdőben tömegsírokba temették el a holttesteket. Közölték azt is: a tárgyi bizonyítékok beszerzése érdekében a belarusz külügyminisztériumhoz kérelmet nyújtottak be, hogy „a megtörtént eseményekről diplomáciai csatornákon tájékoztassák a megfelelő nemzetközi szerveket, valamint a közel-keleti államok és Afganisztán illetékeseit”.

Az MTI azt írja, tavaly decemberben a lengyel ügyészség bejelentése nyomán a lengyel közszolgálati televízió számolt be Emil Czeczko dezertálásáról és Fehéroroszországba szökéséről. Az akkori tájékoztatás szerint – mint írják – a lengyel nyomozók vizsgálták, hogy a férfi együttműködött-e a fehérorosz hírszerzéssel, ami életfogytig tartó börtönbüntetés ítéletét vonhatja maga után.

A lengyel közszolgálati televízió hírcsatornája, a TVP Info úgy értesült, hogy Czeczkót korábban édesanyja testi és pszichikai bántalmazásáért ítélte el a bíróság, szökése előtt néhány nappal pedig azzal gyanúsították meg, hogy kábítószer hatása alatt autót vezetett.

Az orosz hírügynökség által ismertetett álláspont szerint Czeczko azért szökött Fehéroroszországba és kért menedékjogot, mert „nem ért egyet Lengyelország brutális migránspolitikájával”.