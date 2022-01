19-en meghaltak egy New York-i lakástűzben

Tizenkilenc ember meghalt vasárnap, amikor tűz ütött ki New York Bronx negyedének egyik lakóépületében. A The New York Post című napilap és az ABC7 televíziós csatorna, rendőrségi értesülésre hivatkozva, azt jelentette, hogy a tizenkilenc halálos áldozat között kilenc gyermek van.

Dan Nigro New York-i tűzoltóparancsnok újságírókkal azt közölte, hogy a lakástűzben több mint hatvanan megsérültek. A lángok egy tizenkilenc szintes épület harmadik emeletén csaptak fel közép-európai idő szerint vasárnap késő délután. Három óráig tartott, amíg kétszáz tűzoltó megfékezte a tüzet.

A helyszínre látogató Eric Adams polgármester is a közelmúlt egyik legpusztítóbb New York-i tűzvészének nevezte a bronxi lakástüzet.

