Homonnay-ügy: „A vártnál sokkal szigorúbb az olasz rendőrség eljárása”

Kiborult az olasz rendőrség eljárása miatt Homonnay Katalin, a szombaton tragikus körülmények között elhunyt Homonnay Gergely Németországban élő testvére. „Nem tartom korrektnek az intézkedéseket, hiszen meg sem kérdeztek semmiről!” – idézte a Blikk. Ugyanakkor megerősítette, amit Marczingós László ügyvéd és Homonnay Gergely más barátai is állítottak tegnap lapunknak, hogy az ellenzéki aktivista, író nem drogozott. A rendőrségi eljárást a barátok állítása nem befolyásolja, a korábbi hírek szerint gyanús port, és egy fiolát is találtak Homonnay személyes holmijai között, és vizsgálják a túladagolás lehetőségét is.

A vártnál sokkal komolyabb, szigorúbb az eljárás, mindent tüzetesen megvizsgálnak – számolt be lapunknak Marczingós László, miután tájékozódott az olasz rendőrségen. Mint megírtuk, az egyik családtag meghatalmazásával ment ki Rómába Homonnay néhány más barátjával együtt az ügyeket intézni. Éppen Homonnay volt lakásának kapujában értük utol, ahol a rendőrséggel közösen jegyzőkönyvbe vették az elhunyt személyes tárgyait, és átadták Erzsit, az író macskáját.

Nincs itt semmiféle vagyon, könyvekről, személyes tárgyakról van szó, és a legfontosabbról, Erzsiről

– mondta Marczingós. A legendás kisragadozóról az utóbbi napokban a ház tulajdonosa gondoskodott, ezentúl Marczingós László viseli a gondját az ügyvéd tagyoni kúriáján.

Miután lezárult a jegyzőkönyvezési procedúra, a lakás kiürítése, kettéválik az ügy: a családtagok számára a hagyatéki eljárás következik, a rendőrség pedig folytatja a vizsgálódást, hogy kiderítse, mi vezetett Homonnay Gergely halálához. Marczingós László a rendőrség tájékoztatása alapján azt mondta, gyorsan halad a nyomozás, de az eddig feltárt részleteket a nyomozás érdekeire tekintettel vele sem osztották meg.