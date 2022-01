Donald Trump közleményt adott ki: beállt Orbán Viktor mögé az országgyűlési választásra

Donald Trump egykori amerikai elnök viszonozva Orbán Viktor korábbi hasonló választási állásfoglalásait, támogató nyilatkozatot adott ki a magyar miniszterelnök mellett. Az Egyesült Államok volt elnöke a Save America nevű kampányszervezetén keresztül közleményt küldött ki újságíróknak, akik a Twitteren posztolták a levelet.

Trump a Hvg.hu által idézett rövid levélben azt írja Orbánról, hogy „szívből szereti hazáját, és biztonságot akar népének”.

A volt elnök nem fukarkodott a dicséretekkel, azt írta, hogy a választásra készülő miniszterelnök kizárólag jót tett a magyarokkal.

Hatalmas és csodálatos munkát végzett Magyarország védelmében, az illegális bevándorlás megállításában, a munkahelyteremtésben, a kereskedelemben, és meg kellene neki engedni, hogy folytassa a közelgő választáson is. Ő egy erős vezető, akit mindenki tisztel. Teljes mértékben támogatom őt és újraválasztását Magyarország miniszterelnöki posztjára

– áll a közleményben.

Orbán Viktor volt az első miniszterelnök, aki 2016-ban nyilvánosan is kiállt Trump mellett, 2019-ben pedig Washingtonban személyesen is találkoztak. A magyar vezetés 2020-ban is nyíltan támogatta Trumpot Joe Biden ellenében az amerikai elnökválasztás kampányában. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig személyes támadást is indított Biden ellen, a fia korrupciógyanúját emlegetve.