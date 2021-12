Súlyos büntetésre számíthat a nő, aki kislányokat hajtott fel Epsteinnek

Bűnösnek mondta ki egy amerikai bíróság Ghislaine Maxwellt, mert szexuális célzattal toborzott 18 év alatti lányokat egy dúsgazdag kör kéjelgéseire.

Kiskorúakkal való, szexuális célzatú emberkereskedelem miatt bűnösnek mondta ki egy New York-i bíróság Ghislaine Maxwellt, Jeffrey Epstein egykori partnerét szerdán – írja a BBC News. A 60 éves nőt az ellene felhozott hat vádpontból ötben mondták ki bűnösnek, miután az esküdtszék öt napon át gondolkozott az ítéleten.

Mindez valószínűleg azt jelenti, hogy Maxwell élete hátralévő részét rácsok mögött tölti majd. A nő az ítélethirdetéskor a BBC szerint nem mutatott érzelmet.

A pere egy hónapja zajlott már, az 1994 és 2004 közötti periódusból több áldozat is tanúvallomást tett arról, hogy működött a fiatalkorú lányokat Epsteinnek és körének felhajtó hálózat. A per tárgya az volt, Maxwell mennyire mélyen ágyazódott be az egészbe, mennyire vett részt a fiatal (olykor csupán 14 éves) lányok felhajtásában.

Mindenesetre ügyvédei fellebbezésen gondolkoznak, hisznek védencük ártatlanságában. Az egyik áldozat, Annie Farmer ellenben azt mondta, hálás a bíróságnak, amiért elismerték Maxwell „ragadozó magatartását”. Hozzátette, reméli az ítélet jelzi majd, hogy senki sem áll a törvények felett. Damian Williams amerikai ügyész is üdvözölte az ítéletet és a tanúként előálló áldozatok bátorságát dicsérte.

Maxwellt egyébként 2020 júliusában tartóztatták le, azóta nem is engedték szabadon. Epstein maga a börtönben lett öngyilkos 2019-ben. Maxwell a brit médiamogul, Robert Maxwell lánya, aki a kilencvenes évek elején települt át Amerikába. Volt egy páréves futó kalandja Epsteinnel, de később is munkakapcsolatban maradtak. Olyan hírességek közelébe kerülhetett, mint Bill Clinton exelnök vagy András brit herceg.

Maxwell védői a BBC szerint mindvégig azzal védekeztek, hogy az öngyilos Epstein teljes balhéját a nővel akarják elvitetni. A vád azonban bizonyítani tudta, hogy dollár tízmilliókat kapott Maxwell a lányok beszervezéséért, és még egyes szexaktusokban is részt vett. Arról egyelőre nincs hír, mikor számszerűsítik Maxwell büntetését.