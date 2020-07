A brit médiamogul lánya, aki több tucat kiskorú lányt vezethetett Epstein ágyába

Ghislaine Maxwell nem az a híresség, akit feltétlenül ismernünk kéne, ő azonban mindenkit ismer, és rengeteg neves emberrel – politikussal, színésszel, feltalálóval, királyi leszármazottakkal – készült róla közös kép: Donald Trumppal, András yorki herceggel, Bill Clintonnal, Kevin Spacey-vel, Naomi Campbell-lel, Elon Muskkal, Harvey Weinsteinnel, hogy csak párat említsünk. És még gyakrabban Jeffrey Epsteinnel, a titokzatos dollármilliárdos pénzemberrel, aki tavaly az öngyilkosságba menekült, mikor másodszor is kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélésekkel és a velük való kereskedelemmel vádolták meg.

Jeffrey Epstein: „Mit mondhatnék, szeretem a fiatal lányokat” A héten utolérte a végzete az amerikai „milliárdost”, aki tíz éve még megúszta egy ejnye-bejnyével, hogy több tucat lányt molesztált.

Már akkor is írt arról a világsajtó, hogy Maxwellnek komoly szerepe van Epstein gaztetteiben, de semmi nem történt a tavaly augusztusi öngyilkosság óta, egészen július elejéig, mikor Maxwellt letartóztatták New Hampshire-ben, és a vádak alapján akár 35 évet is a rácsok mögött tölthet.

Maxwellt az Epsteinhez kötődő molesztálási és szexkereskedelmi ügy miatt vádolják. A pere 2021 júliusában kezdődik, addig is előzetesben marad, a vádlott ügyvédei által felajánlott 5 millió dolláros óvadékot is visszautasította a bíró, mert szerinte – ahogy a főügyészség szerint is – nagy az esélye annak, hogy a nő megpróbál elmenekülni az országból. Ez valószínűleg nem független attól, hogy amikor az FBI ügynökei július másodikán le akarták tartóztatni, nem nyitott nekik ajtót, viszont az ablakból is látszott, a másik irányba kezdett el rohanni a házban. Így az ügynökök kénytelenek voltak betörni az ajtót és úgy letartóztatni.

Összesen hat különböző vádpont van ellene, ebből kettő egy 2016-os hamis tanúzásról szól. Maxwell a legutóbbi ülésen is azt mondta, hogy nem bűnös.

Az ügy

Epsteint 2019. augusztus 10-én találták meg holtan a cellájában, miközben a szexkereskedelemmel összefüggő pere miatt előzetesben ült. Öngyilkos lett. Ezután sok áldozata azt gondolta, így sosem fog fény derülni arra, mi történt velük, és sosem szolgáltatnak nekik igazságot.

Maxwell letartóztatásával azonban lehet, ez mégsem marad így. Az ügyészség szerint a nő 1994 és 1997 között segített Epsteinnek lányokat felhajtani, a legfiatalabb ekkor csak 14 éves volt. Biztosra vehetően legalább egy, de talán több áldozat is tanúskodna erről.

Ebben az időszakban Maxwell a férfi legközelebbi munkatársa volt, és intim kapcsolatban is álltak. Maxwell segített toborozni a Epsteinnek az áldozatokat, akikről mindketten tudták, hogy 18 éven alattiak, és más módokon is közreműködött a szexuális visszaélésekben – olvasható a vádiratban.

A család

Maxwell egy Rupert Murdoch-hoz hasonló médiamogul, Robert Maxwell lánya, apjának olyan lapok voltak a tulajdonában, mint a brit Mirror vagy a New York Daily News. Az apa életében a mai napig sok ködös elem van, annyit tudni, hogy egy akkor csehszlovák – ma ukrán – falu szegény zsidó családjába született Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch néven, részt vett a II. világháborúban a britek oldalán, majd lapkiadásba kezdett, és igen szép eredményeket ért el, egy globális médiavállalatot sikerült kiépítenie, valamint volt brit parlamenti képviselő is. Hatalmas luxusban élhetett feleségével és kilenc gyermekével egy Oxford melletti, 14 holdon elterülő, 54 szobás kastélyban.

Ghislaine Maxwell 1961 karácsonyán született, remek oktatásban részesült, Oxfordban tanult, több nyelvet is beszél. Apjával nagyon szoros kapcsolatot ápolt, egészen annak haláláig. Robert Maxwellre a Kanári-szigeteknél találták rá holtan 1991-ben, van, aki szerint véletlenül beleesett a lányáról Lady Ghislaine-nek nevezett (mai értékén majdnem 6 milliárd forintba kerülő) jachtjáról a tengerbe, van, aki szerint öngyilkos lett, és van, aki szerint megölték. Ez utóbbi véleményen volt a legkisebb lánya, Ghislaine is. Az biztos, hogy fényűző gazdagságát csalásokkal, sikkasztásokkal segítette elő, nem sokkal halála után derült ki, hogy a cége nyugdíjalapjából több százmillió fontot tulajdonított el.

Szerető, alkalmazott, legjobb barát

A 30 éves Ghislaine Maxwell ez idő tájt átköltözött az Egyesült Államokba, ahol megismerkedett Jeffrey Epsteinnel, akivel kölcsönösen igen sokat köszönhetnek egymásnak. A nő az apja halála után anyagilag és lelkileg is tönkrement, viszont szinte mindenkit ismert, ami jól jött a pénzzel kitömött, de igazán előkelő kapcsolatokkal nem rendelkező – a szegény sorból kitörő, főiskolát nem végzett – Epsteinnek.

A nő mutatta be Epsteint például Bill Clintonnak, vagy aztán a szexkereskedelmi ügybe is belekeveredett András yorki hercegnek. A belekeveredett pontosan azt jelenti, hogy megvádolták: Epstein házában ő is részt vett egy nő megerőszakolásában, de a bíróság később ejtette ezt a vádat, és a Buckingham-palota is tagadta, hogy András hercegnek bármi köze lett volna Epstein visszásságaihoz. Nyilatkozták ezt annak ellenére, hogy a herceg és az pénzember igen jó barátságba került az évek során, együtt utaztak a világ számos pontjára.

Kezdetben Maxwell és Epstein között romantikus viszonyt folytatott, de ennek lezárása után is megmaradt a jó kapcsolatuk, és ő lett a milliárdos „mindenese”.

A neveltetése és az ízlése is megvolt, hogyan kell vezetni egy háztartást vagy egy hajót, és hogyan kell szórakoztatni. Ezeket nem vásárolhatod meg. Kapcsolatokat sem vásárolhatsz

– mondta egy ismerősük a Daily Telegraph-nak. Maxwell nem is fizetett alkalmazottja volt Epsteinnek, hanem – ahogy a Vanity Fairnek 2003-ban nevezte – a „legjobb barátja”. Ő volt, aki rendbe tartotta a háztartását, az alkalmazottakat és a pénzügyeket felügyelte, és a társasági életüket szervezte.

De, ahogy az a vádiratban is áll, ennél valószínűleg sokkal többről volt szó: Maxwell hajtotta fel kiskorú lányokat Epsteinnek, ő felügyelte őket, és arra is volt példa, hogy a szexuális kapcsolatban is részt vett. Ő intézte az áldozatok utazásait is, attól függően, hogy Epstein éppen New Yorkban, Floridában, Új-Mexikóban vagy Londonban tartózkodott, hogy semelyik ingatlanjában se kelljen „hiányt szenvednie”. Maxwell már eleve kiszolgáltatott lányokat keresett Maxwell, akikkel összebarátkozott, majd Epstein karmai közé vetette őket.

Epsteint 2005-ben egy akkor 14 éves áldozata jelentette fel, egy évvel később vádat is emeltek ellene. 2007-ben a hatóságok és a milliárdos vádalkut kötött, így szexkereskedelem helyett csak kétrendbeli prostitúciós cselekmény elkövetésével vádolták meg, ezek közül egy kiskorúval történt. 2008-ban 18 hónap börtönre ítélték, ebből 13-at ült le, erősen könnyített körülmények között. 2018-ban aztán a Miami Herald a nyilvánosságra hozta a nyomozás részleteit, a vádalkut és azt is, hogy több tucat nő vallott ellene. 2019 júliusában újra letartóztatták, majd még mielőtt a per elindulhatott volna, a börtönben felakasztotta magát.

A kerítő

Már ekkor is sok áldozat tanúskodott Maxwell kiemelt szerepéről. Virginai Giuffre például azt mondta, hogy a nő 15 évesen szervezte be őt a férfinek, mint masszőzt.

Ismerek valakit. Képezhetünk, taníttathatunk téged. Segíthetünk neked, hogy sikerüljön az interjúd. Ha a srác megkedvel téged, tudod, akkor az jó lesz neked. Utazhatsz. Jó pénzt kereshetsz

– kecsegtette az akkor Donald Trump Palm Beach-i klubjában dolgozó lányt.

Az első találkozásukon Epsteinnel ezzel szemben az történt, hogy bemutatta őket egymásnak, le kellett vetkőznie, és orálisan ki kellett elégítenie a férfit. A képzés meg abból állt, hogy hogyan lehet kedvében járni az üzletembernek, és ebben a „tanításban” nagy szerepe volt Maxwellnek.

Giuffre, korábbi nevén Roberts azt is állította, hogy le kellett feküdnie András herceggel és több más hírességgel is, Új-Mexikó kormányzójával és a szenátus korábbi demokrata vezetőjével. Maxwell szerepel azon a híres képen is, ahol a herceg átkarolja Giuffre-t egy partin, Maxwell londoni villájában.

Az egész életük a szex körül forgott

– mondta Giuffre a tanúvallomásában. A nő 2015-ben beperelte Maxwellt rágalmazásért, miután az hazugnak nevezte őt, részben ez vezetett Epstein újabb bukásához is, mert a periratok a Miami Herald birtokába kerültek, azokban pedig többezernyi oldal szólt Epstein szexuális visszaéléseirő.

Ghislaine irányította a lányokat. Olyan volt, mit egy madam. Olyan volt, mint a szexkereskedelem műveletének az atyaúristene

– mondta a BBC Panoramanak egy másik áldozat, Sarah Ransome, aki szerint Epstein és Maxwell között nagyon szoros volt az együttműködés. Maxwell például elment Epstein karibi magánszigetére, hogy „megbizonyosodjon arról, hogy a lányok azt csinálják, amit kell nekik”.

„Tudta, hogy mit szeret Jeffrey. Azon dolgozott, hogy a Jeffrey által megszokott színvonal fennmaradjon, méghozzá a lányok megfélemlítésével, tehát ez nagyon nagy részt a közös erőfeszítésük volt” – folytatta Ransome. De sokan mások is úgy tanúskodtak még az Epstein-ügyben, hogy ő „hajtotta fel a fiatalkorú lányokat” Epsteinnnek, ő hozta össze a férfit velük.

Az akkor 21 éves Johanna Sjoberget is ő szervezte be, aminek az lett a vége, hogy András herceg letapizta a fiataé nőt Epstein New York-i ingatlanában 2001-ben. Maria Farmer 1995-ben ismerkedett meg Maxwell-lel egy művészeti kiállításon, hónapokkal később pedig Epsteinnel együtt szexuálisan bántalmazták őt, hogy aztán a 15 éves húgát is molesztálják egy milliárdos, Leslie Wexner ohiói ingatlanjában. Wexner az egyetlen ismert ügyfele Epsteinnnek, és állítólag ő is részt vett a lány molesztálásában.

Állítólag ez a rendszer annyira ki volt dolgozva, hogy Epsteinnek napi három kiskorú lány is rendelkezésére állt,

és hogy mindebből ne legyen semmi problémája, azért Maxwell kezeskedett.

Eltűnés

Maxwell 2016-ban eladta a manhattani villáját Epstein egyik cégének 15 millió dollárért (mintegy 4,5 milliárd forintért), de már ezelőtt, Epstein első pere során kezdett eltünedezni. Bár teljesen nem szakadt meg, már nem volt olyan szoros kapcsolata a pénzemberrel, a szexkereskedelmi ügy újbóli fellobbanás után pedig kifejezetten próbálta meghúzni magát. Bujkált a nyilvánosság és a hatóságok elől, állítólag egy ideig Londonban is élt, de sok ismerőse fel sem ismerte, ha összefutott vele. Maxwellre mostanáig már több áldozat is terhelő vallomást tett, őt azonban nem tudták kikérdezni a nyomozók, mert nem ismerték a tartózkodási helyét.

Letartóztatásával az Epstein-ügy újabb lendületet kaphat, még ha nem is Maxwell volt az egyetlen, aki segített fenntartani Epsteinnek a hálózatot, több másik nő is ezért dolgozott, de ők általában először a milliárdos áldozatai voltak, így az is kérdés, őket meg lehet-e vádolni. András herceg is nemrégiben egyezett bele, hogy segíti a nyomozók munkáját.

Kiemelt kép: Chris Ison – PA Images / Getty Images