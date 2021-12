Elmondta a lett miniszter, hogy vágna vissza az Ukrajnára rontó oroszoknak

Egy rapid csomag előkészítését javasolta Edgars Rinkēvičs, ami az orosz határhoz vinne amerikai katonákat is.

Gyorsan elfogadható, előkészített szankciós csomag elkészítését akarja elérni Edgars Rinkēvičs lett külügyminiszter a Guardian cikke szerint. Ennek része lenne amerikai katonák és Patriot-rakétarendszer balti országokba telepítése, Oroszország kizárása a nemzetközi Swift átutalási mechanizmusból, valamint újbóli büntetőintézkedések kivetése az Északi Áramlat 2 gázvezetékre. Természetesen ezeket a tetteket akkor látná szükségesnek Rinkēvičs, ha az oroszok tényleg lerohanják Ukrajnát.

Az Egyesült Államok már ígéretet tett rá, hogy katonailag megerősíti a NATO keleti szegélyét egy invázió esetén, valamint gazdasági büntetőintézkedeket hoz.

A lap felidézi, hogy 100 ezer körüli orosz katona van közel az ukrán határhoz, a helyzet pedig 2015 óta nem volt ilyen feszült a térségben. Akkor tört ki a kelet-ukrajnai háború, amikor felségjelzés nélküli orosz katonák és haditechnika jelent meg a Krímen és a donyecki, luhanszki régiókban. A végén Minszkben a felek fegyverszünetet kötöttek, ám ez most közel jár az összeomláshoz.

Rinkēvičs ötlete nem új, a NATO-külügyminiszterek múlt heti találkozója során már felvetette Antony Blinkennek, amerikai kollégájának. Rinkēvičs így fogalmatott most:

Oroszországnak tudnia kell, hogy ha bármi rosszat tesz Ukrajnában, akkor a NATO- és amerikai jelenlét a szövetség keleti szárnyán növekedni fog. Ha ezt teszitek, a mostaninál is nagyobb jelenlétet provokáltok ki.

A lett külügyminiszter szerint kétoldalú megbeszélésekkel már most körvonalazni kéne a leendő NATO-reakciót, hogy az ne heteket, hónapokat vegyen igénybe. Rinkēvičs azt is kimondta, hogy a NATO belügye, ha pl. Ukrajna vagy Grúzia (azaz Georgia) be akar lépni a katonai szövetségbe. Szerinte a NATO-t nem érdekli, hogy ez vörös vonalnak számít Moszkva szemében, Oroszország olyan harmadik félnek számít ez ügyben, akinek nincs beleszólása mindebbe.

Végül azt mondta, ha a NATO nem képes a tagokat érő fenyegetéseken úrrá lenni, akkor az nem csupán katonai és politikai kudarc lenne, hanem az egész, világháború óta felépített értékrendszer bedőlése.

