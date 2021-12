Műkarba akarta beadatni az oltást egy olasz férfi

Vádemelés vár egy olasz férfire, miután egy műkarba akarta beadatni a koronavírus elleni védőoltást, írja a Guardian. Az oltásellenes férfi több száz eurót fizetett a szilikonból készült műkarért.

Az eset egy Biella nevű városban történt egy héttel azután, hogy Olaszországban bejelentették, hogy a színházakba, mozikba, múzeumokba, sportlétesítményekbe is csak oltottak léphetnek be, valamint oltási igazolás szükséges a bárok és éttermek belső termeiben történő asztali fogyasztáshoz is.

Az 50 éves férfi beoltása előtt az egészségügyi dolgozónak tűnt fel, hogy valami nem stimmel. A kar színe lett gyanús neki, úgyhogy megkérte az oltásra váró férfit, hogy vegye le az ingét, aki ekkor arra kérte az oltóorvost, hogy tegyen úgy, mintha nem látott volna semmi különlegeset.

Egyelőre egyébként nem tisztázott, hogy a férfi egy teljes műkart „viselt” vagy valamiféle szilikon réteget a bőrén., de az biztos, hogy a férfi az esetet követően bíróság előtt felelhet tettéért.