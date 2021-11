Repülőjáratokat állíthat le az EU az új afrikai vírusvariáns miatt

Az Európai Bizottság a tagállamokkal szoros együttműködésben javasolni fogja a vészfék mechanizmus aktiválását a dél-afrikai régióból induló légi közlekedés leállítására az új koronavírus-változat miatt – írta a Twitteren Ursula von der Leyen bizottsági elnök.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.