Az HBO sikersorozatban emlegetik Orbán Viktort

Az amerikai elnök lehetséges személyéről szóló vitában kerül elő a magyar miniszterelnök neve, amikor egy jobboldali fiatal politikus ellen érvelnek.

Meglepő helyen, egy amerikai politikai sorozat legújabb epizódjában, az Utódlásban került elő Orbán Viktor neve. A magyar miniszterelnök nevét akkor említik, amikor a sorozatbéli új amerikai elnök személyéről vitatkoznak a szereplők, és érvelni kell a jobboldali jelölt ellen.

Az HBO sorozata egy fiktív, napjainkban működő, befolyásos amerikai családi tulajdonban álló médiavállalatról szól, amely aktívan formálja az amerikai belpolitikát. A magyar kormányfőt abban a jelenetben említik, amikor a médiatulajdonos „királycsináló” szereplők az Egyesült Államok kívánatos elnökéről, kiválasztásáról, ideológiai szempontok szerint beszélgetnek, meglehetős cinizmussal és felszínesen.

Orbán neve pontosan akkor hangzik el, amikor az egyik tulajdonos azt a véleményét hangoztatja, hogy szerinte egy fekete demokrata elnök lenne kívánatos az Egyesült Államok élén, és kellene támogatnia a vállalatnak, nem pedig a jobboldalit. Utóbbit ugyanis elfogadhatatlannak tartja, mondván, hogy az „egy nacionalista segg. Mérgező.”

Majd úgy folytatja tovább a jellemzését: „Egészségbiztosítás mindenkinek, abortusz senkinek”, s hogy számára a diplomácia nem más, mint

szarvasvadászat Orbán Viktorral és kereskedelmi háború Kínával.

Szerinte a jobboldali jelölt „nem része az amerikai politikai hagyományoknak. Korán-égetésről és a sajtóbelépők engedélyeztetéséről beszélt” és utálja a szakszervezeteket. „Nem mondom, hogy eljön a harmadik birodalom, de tényleg félek, hogy belecsúszunk egy orosz-berlusconis-brazil szarkupacba.”

– hangzott el.

Az Utódlás Jesse Armstrong saját sorozata az egyik legünnepeltebb mai sorozat lett a médiában. A Murdoch családról mintázott, globális médiakonglomerátumot irányító Roy család utódlási harcait bemutató sorozatban a birodalmat megalapító családfő, az idősödő és betegeskedő Logan Roy (Brian Cox) felkészül rá, hogy átadja a stafétát valamelyik gyerekének, akik között meg is indul a helyezkedés. Ez pedig egyszerre őrületesen vicces és nagyon szomorú is, a határtalan gazdagság és hatalom (no meg egy elviselhetetlenül tekintélyelvű apa) által megnyomorított utódok harca pedig még ráadásul tele van aktuális utalásokkal is. A fim főszereplőjével az HBO hivatalos virtuális sajtónapján beszélgettünk.