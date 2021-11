Elszabadult a járvány egész Európában

Ezrével és tízezrével jelentették az új koronavírusos eseteket szerte Európából az adott országok illetékes hatóságai szombat este – adta hírül az MTI.

Franciaországban 23 új halálos áldozatot jelentettek, ezzel az új típusú koronavírus halálos áldozatainak száma 91 520-ra emelkedett. 22 678 új fertőzést jegyeztek fel, és 1333-an vannak intenzív osztályon a vírus okozta Covid-19 betegséggel.

Az Egyesült Királyságban szombaton is negyvenezer fölötti, 40 941 új fertőzöttet regisztráltak, az egy nappal korábbi 44 242 után. Az országban a halálos áldozatokat a pozitív teszt utáni 28 napban veszik nyilvántartásba Covid-19-áldozatként. Ez a szám szombaton 150 volt a pénteki 157 után.

Olaszországban szombat estig 49 új halálos áldozatot jelentettek, amely eggyel több mint egy nappal korábban. A napi új fertőzöttek száma 10 544-ről 11 555-re emelkedett. Összesen 133 131 ember halt bele az országban a Covid-19-be. Jelenleg 4250 beteget ápolnak koronavírus-fertőzés miatt kórházban, 512-en intenzív osztályon fekszenek. Olaszországban az elmúlt 24 órában csaknem 575 ezer tesztet végeztek el.

Németországban a hétnapos esetgyakoriság minden korábbinál magasabbra emelkedett. Egy hónappal ezelőtt ez a mutató százezer emberre vetítve még 80,4 volt, szombaton pedig 362,2. Szombaton 63 924 új esetet diagnosztizáltak.

Csehországban is minden eddiginél magasabb volt a hétnapos esetgyakoriság, százezer emberre vetítve 929, amely a legmagasabb a világjárvány kitörése óta.

Szlovákiában az új esetek száma szárnyalt túl minden eddigi rekordot: 9171 új fertőzöttet jegyeztek fel szombaton. Az új esetek száma korábban még soha nem emelkedett 9000 fölé. Az adatok szerint az új fertőzöttek 71 százaléka oltatlan. Háromezer páciens szorul kórházi ápolásra Covid-19-cel.

A folyamatosan emelkedő esetszámok ellenére az elmúlt napokban több európai nagyvárosban is jelentős létszámú tüntetések zajlottak, melyeken a résztvevők a járványintézkedések szigorítása ellen tiltakoztak. Az MTI összegzése szerint a szombati bécsi megmozdulás békésen zajlott, erős rendőri jelenlét mellett, mert a hatóságok attól tartottak, hogy identitárius és szélsőjobboldali tiltakozók megkísérlik megismételni a pénteken Rotterdamban, Hollandiában történteket, ahol erőszakba torkollott a korlátozások elleni tiltakozás. Szombaton Bredában 300, Amszterdamban pedig néhány száz ember tiltakozott békésen a korlátozások ellen.

Megmozdulások voltak még Horvátországban, Észak-Írországban és Olaszországban is. Svájcban mintegy kétezer ember vonult utcára, Rómában körülbelül háromezren tüntettek, mert sok szolgáltatást csak védettségi igazolással lehet igénybe venni. Belfastban a városházánál tiltakoztak több százan, ugyanis ott is csak az oltottság igazolásával látogathatók a kocsmák és az éttermek is. Horvátországban ezrek vonultak fel, mert megítélésük szerint a korlátozások sértik a szabadságjogaikat.

Kiemelt kép: A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen tüntetnek Prágában 2021. november 17-én. MTI/AP/Petr David Josek