Kémkedéssel vegyes menekültper kezdődik Görögországban

A görög kormány célja a jótékony szervezetek és a migránsok elrettentése a kritikus hangok szerint.

Két tucat segélymunkás áll bíróság elé Görögországban, Leszbosz szigetén csütörtökön – írja a BBC News. Dióhéjban az a vád ellenük, hogy 2016-18 között segítettek menekülteknek és bevándorlóknak görög területre jutni Törökországból. A vádak elég sokszínűek: kémkedés, hamisítás, sőt rádiófrekvenciák jogellenes használata is szerepel a listán.

Emberi jogi szervezetek politikailag motivált pernek tartják az egészet. A 24 vádlottból 17-en külföldi állampolgárok, Juszra Mardini olimpikon úszó testvére, Szara Mardini is köztük van (ők azután lettek nemzetközileg ismertek 2015-ben, miután menekültekkel teli csónakjuk motorja elromlott, és úszva partra húzták a tutajt).

Az ügyészség szerint a segélymunkások figyelték a görög parti őrség rádiócsatornáit, valamint egy hamis katonai rendszámmal ellátott járművel közlekedtek Leszboszon, hogy bejussanak a lezárt területekre is. Ha elítélik őket, akár 5 év börtönt is kaphatnak. Van, aki ellen embercsempészet miatt is vádat emeltek, ez már 25 éves börtönt vonhat maga után.

Egy ír jótékony munkás, Sean Binder azt mondta az RTÉ ír adónak, hogy büszke rá, hogy magát védheti, hisz tudja, semmi rosszat nem tett. Szerinte olyan vádpont is van ellene, amit el se követhetett, mivel a szigeten se járt még akkor. Nils Muižnieks, az Amnesty International jogvédő szervezet európai vezetője szerint az üggyel csak attól akar mindenkit elrettenteni a görög kormány, hogy segítsenek a migránsokon, akik sokszor veszélyes tengeri utakra vállalkoznak.

Akármi lesz az ítélet, ők akkor is megkísérlik majd az átkelést, csak sokszor nem lesz, aki segítsen rajtuk, ha bajba kerülnek.

A BBC háttérként megjegyzi, Kiriakosz Micotakisz konzervatív kormánya az utóbbi időben nekiment a jogvédő és segélyszervezeteknek, hogy ezzel is csökkentse az országra nehezedő migrációs nyomást. Tavaly olyan jogszabályokat fogadtak el, amik nehezebbé teszik e nemzetközi szervezetek működését görög földön.

(Kiemelt kép: menekülttábor Leszbosz szigetén)