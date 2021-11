Robbantásban halt meg egy férfi Liverpoolban, három embert vettek őrizetbe

Egy férfi meghalt, egy másik személy pedig megsérült abban a robbantásban, amit vasárnap délelőtt hajtottak végre egy liverpooli kórház előtt – írja a Guardian.

Az esetet követően három férfit tartóztatott le a rendőrség. A 29, 26 és 21 éves férfiakat Kensingtonban vették őrizetbe terrorcselekmény gyanúja miatt. Az ügyben a brit terrorelhárítók nyomoznak.

A lap szerint egy taxi robbant fel a kórház előtt. A sofőr állapota stabil, utasát viszont a helyszínen halottnak nyilvánították.

