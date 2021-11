Bécsben lehetővé teszik az 5-12 éves gyerekek oltását

Az egyre romló országos fertőzöttségi adatok miatt újabb szigorításokat jelentettek be az osztrák fővárosban: jövő héttől már csak oltottak és gyógyultak mehetnek például étterembe vagy vehetnek részt 25 fősnél nagyobb rendezvényeken. A járvány elleni harc fontos lépéseként lehetővé teszik az 5-12 évesek koronavírus elleni oltását is, közölte Bécs Város Külképviseleti Irodája pénteken.

Az 5-12 évesek oltásához minden esetben a szülő beleegyezése szükséges, és november végéig egy oltópontot is kialakítanak a számukra.

Bécsben egyébként egyedi mérlegelés alapján már mintegy 900 gyereket beoltottak a gyerekorvosok, ha a szülő ezt kérte. Mivel az Európai Gyógyszerügynökség még nem engedélyezte ennek a korosztálynak az oltását, a kockázatok és előnyök sokkal átfogóbb mérlegelése előzi meg az oltást, mint a felnőttek esetében.

Michael Ludwig bécsi polgármester azt is elmondta, hogy továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek az intézkedések betartásának ellenőrzésére. „Mindenki számára világos kell, hogy legyen, hogy az intézkedések nem csak az egyén saját, hanem az egész lakosság, mások védelmét is szolgálják. A pandémia idején nagyon fontos a szolidaritás” – magyarázza Ludwig az intézkedések betartásának fontosságát.