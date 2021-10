Autóba szorult egy bölény feje egy kanadai szafariparkban – videó

Rémisztő videót készített a kanadai Quebec tartományban található Parc Oméga szafari park egyik látogatója. Az egyik előttük haladó autóba ugyanis beszorult a parkban élő egyik, majdnem ötszáz kilogrammos bölény – jelentette a CTV kanadai televízió híradója.

A felvételt készítő Leonardo Heizer az adónak elmondta, családjával csak azért utazta Ottawából a parkba, hogy életükben először lássanak egy bölényt, de „sokkolta”, amit láttak.

Valaki lehúzta az ablakot és a bölény bedugta a fejét. Attól tartottam, hogy valaki meg fog sérülni.

A park közlése szerint a bölény végül tíz percig tartó küzdelem után sikeresen kiszabadította magát, anélkül, hogy az autóban bárki is megsérült volna. A park egyik munkatársa a CTV-nek elmondta, hogy az állat sem sérült meg.

Az autóban viszont Heizer elmondása szerint jelentős károk keletkeztek: betört a szélvédő, és a jármű A-oszlopa is sérült. A CTV felvételein azt is látni, hogy a bölény nagy károkat okozott az autó jobb első ajtajában is.

A park közlése szerint pontosan az ilyen helyzetek elkerülésére hozták azt a szabályt, hogy a park területén nem szabad lehúzni az autók ablakát. Azt még nem döntötték el, hogy a szabálysértő sofőr kap-e bármilyen büntetést.