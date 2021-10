Dzsudzsi, a Kabulból kimenekített madár már köszönni is tud

Több mint 120 ezer embert mentettek ki Afganisztánból a hirtelenjében kivonuló nyugati szövetségesek augusztusban. Köztük volt egy afgán lány, Alia is, akit kb. kétezerhatszázadmagával hoztak ki a francia erők repülők fedélzetén.

A lánynak volt egy roppant értelmes madara, Dzsudzsi (aka. Juji), a Dél-Ázsiában őshonos majna nevű faj egyik képviselője. A lány által hiányolt madarat is kihozták idővel a franciák, Dzsudzsi az Arab Emírségekben állomásozó francia követhez, Xavier Chatelhez került a BBC News szerint. A madár Chatelnál lakik, aki elkezdte franciául tanítani. Ez olyannyira jól megy, hogy

Dzsudzsi már megtanulta franciául, hogy „bonjour”, azaz „jónapot”.

Chatel leírta a Twitterén a történetet részletesebben is. Szerinte a kabuli reptérre igyekvő lánynál volt végig a madár, de higiéniai okokból nem vihette fel a gép fedélzetére, el kellett válniuk. Chatelt megérintette a sztori és a pityergő Alia, szóval magához vette a madarat és megígérte, bármikor elviheti őt a gazdája.

Eközben Dzsudzsi elkezdett mindenféle nyelven hadoválni (a majnák nagyon jól imitálják az emberi beszédet), amit a követ nem értett. Ellenben megfigyelte, hogy a madár ellenséges vele, a férfiakat nem kedveli, ellenben a nőkkel jól kijön. Így bonzsúrozik, ha női hangot hall:

I tried a few minutes every day to teach him 🇫🇷 words, starting with "Bonjour", but the thing is: Juji doesn't like men. He frowned at me and looked angrily, while he giggled at females. I went on trying hopelessly my daily "Bonjour" – but sure enough he wouldn't listen.

6/8

— Xavier Chatel (@Xavier_Chatel_) October 5, 2021