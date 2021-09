Új Duna-hidat kap Pozsony, bővül a csallóközi sztráda

A Magyarországról átautózóknak is könnyebbség lehet az új elkerülő szakasz.

Két nagyon fontos gyorsforgalmiút-szakaszt adnak át vasárnap a forgalomnak Szlovákiában – írja a Paraméter.sk. A D4R7 Construction kivitelezésében elkészült a Csallóköz autóútjának, az R7-esnek Pozsonyon belüli bevezető szakasza 6,3 kilométeren, ezzel az etappal éri el végpontját és torkollik a D1-es autópályába.

Ez tehermentesíti a Dunaszerdahely felől a fővárosba tartó 63-as főutat, aminek Pozsonyhoz közeli szakaszai hajlamosak voltak bedugulni.

Pozsony „M0-sa”, a D4-es körgyűrű is fontos mérföldkőhöz érkezik, szintén vasárnap átadják a főváros új Duna-hídját. Ezzel a keleti és a déli szektor is teljessé válik, a Rajkától Pozsonyba tartó D2-es autópályától az Észak-Szlovákiába menő D1-esig 59 kilométer hosszan lehet elkerülni Pozsonyt. Északabbra, a Récse és Pozsonyivánka közti szakaszt is átadnák még idén, utána jön a nagy falat: egy tíz kilométeres alagút kifúrása a Kis-Kárpátok alatt.

Az új Duna-híddal kapcsolatban megjegyzi a Paraméter, hogy vasárnap még csak a gyalogjárdát és a kerékpárutat lehet majd rajta használni, a rendőrség engedélye kell, hogy ráengedjék az autóforgalmat.