Eladott 800 ezer adag AstraZenecát a kormány

Az látszik, hogy a világot a járvánnyal szembeni küzdelem foglalkoztatja leginkább, hiszen a számok egyre romlanak, mondta a Facebookon élőben közvetített nyilatkozatában Szijjártó Péter New Yorkban, ahová az ENSZ 76. közgyűlésére érkezett.

A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hazánkban több millió oltóanyag van a raktárakban és ha minden beoltott kérné a harmadik oltást, az oltatlanok pedig az első kettőt, akkor azt napokon belül meg is kaphatnák. Sőt, mi segíteni is tudunk, magyarázta.

A világon nem minden ország áll olyan jól, mint Magyarország. Eddig is segítettünk másoknak és ezután is fogunk. Most két délkelet-ázsiai országgal állapodtunk meg vakcina átadásában illetve eladásában. Thaiföld és Vietnam fontos külpolitikai, külgazdasági partnereink, ők fordultak hozzánk vásárlási szándékkal, és mind Vietnamnak, mind Thaiföldnek 400-400 ezer adag AstraZeneca oltóanyagot adunk el