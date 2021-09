Egy 58-as tokaji aszúval és még két ajándékkal lepte meg Áder János Ferenc pápát

Semjén Zsolt és Orbán Viktor után Áder János is elárulta, miről beszélgettek Ferenc pápával. A köztársasági elnök a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában elmondta, ez volt az ötödik alkalom, hogy találkozott a szentatyával, és a harmadik olyan találkozó, ahol hosszabb tárgyalást tudtak folytatni. Felidézte: 2013-ban találkoztak először, és már akkor is a teremtett világ védelméről beszélgettek, amikor ez a téma még nem volt divatos. Akkor Ferenc pápa azt mondta, hogy egy pápai enciklikát készül kiadni a témában, ami két évvel később megjelent, magyarul is elérhető – mondta Áder János.

A köztársasági elnök elmondása szerint tájékoztatta a szentatyát arról, hogy Magyarország milyen eredményeket ért el és milyen vállalásokat tett a környezetvédelem területén. Áder János – példákat hozva fel a területről – elmondta, hogy a Magyarországról kilépő folyók tisztább állapotban hagyják el az ország területét, mint ahogy beléptek hozzánk, és hogy az elmúlt száz évben a magyarországi erdőterületek kétszeresésükre nőttek.

Áder János arról is tájékoztatta Ferenc pápát, hogy Magyarország – elsőként az Európai Unióban – törvénybe foglalta, hogy 2050-re klímasemleges lesz, 2030-ra pedig a magyarországi áramterelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes lesz.

A köztársasági elnök beszámolója szerint a családok védelmében tett intézkedésekről is adott rövid összefoglalót Ferenc pápának. Rámutatott, hogy Magyarországon 2010-ben demográfiai mélypont volt érzékelhető. A köztársasági elnök három példát hozott fel a családok védelmében tett intézkedések közül: a gyermekek után járó adókedvezményt, a fiatal házasok otthonteremtési támogatását, valamint nagycsaládosoknak adott különböző kedvezményeket. Áder János szerint ezen intézkedések hatására látható elmozdulás a 2010-es demográfiai helyzethez képest, hiszen nőtt a házasságkötések száma, több gyermek született, és csökkent a terhességmegszakítások száma.

Az államfő a szentatyával folytatott beszélgetésben kitért arra is, hogy a családok védelmében az egyházi intézmények jelentős szerepet vállalnak, jelenlétük az egészségügyi, szociális ellátásban vagy az oktatásban megkerülhetetlen.

Arra a kérdésre, miért vállalta a nyilvános tanúságtételt, Áder János azt mondta, erre Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek kérte fel. Nem nagyon láttam más esélyt, mint hogy elfogadjam ezt a felkérést – fogalmazott, hozzátéve: tudatában volt annak, hogy élete egyik legnehezebb beszéde, elmélkedése lesz.

A Ferenc pápának átnyújtott személyes ajándékokról az államfő elmondta, egy 1958-as évjáratú Tokaji Aszút, egy Wisinger Móric ötvösművész által készített díszes keresztet, valamint a 20. századi magyar hősöket bemutató, most megjelent angol nyelvű kötetet adott ajándékként a szentatyának.

(forrás: MTI)