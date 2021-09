Beteg és látogató szexelhetett az új-zélandi kórházban Covid idején, és ez erősen megmozgatta a miniszterelnök arcizmait

Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök progresszív hozzáállásával szokott a hírekbe kerülni, de néha akadnak esetek, amiken ő is fennakad. A szokásos koronavírus-ügyi sajtótájékoztatóra ült be nemrég Ashley Bloomfielddel, az ország kvázi tiszti főorvosával, amikor egy riporter különös kérdést tett fel:

állítólag azt hallotta, hogy egy aucklandi kórházban egy páciens egy látogatóval közösült, és hogy ez „magas kockázatú aktivitásnak számít e a mostani légkörben”?

Ezen a ponton Ardern láthatóan köpni-nyelni nem tudott, a Guardian cikke szerint az arcán szinte minden lehetséges érzelem átfutott: zavartság, ámulat, keserűség. Bloomfield némi mosolygás mellett megerősítette, hogy ez magas kockázatú tett a járvány idején, bár nem ismeri az interakció minden részletét. Ardern magához térve így fogalmazott:

PM Jacinda Ardern says sexual relations, regardless of Covid status, shouldn’t “generally be part of [hospital] visiting hours.” Ashley Bloomfield: “It’s a high risk activity, potentially.” pic.twitter.com/VeRVXg7QjU

— Aaron Dahmen (@dahmenaaron) September 9, 2021