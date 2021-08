Péniszformájú répával a kezében érkezett meg az élő interjúba az új-zélandi miniszter fia

Épp a lezárások miatt otthonról dolgozó, távoktatásban tanuló gyerekek szüleihez intézett biztató szavakat Carmel Sepuloni új-zélandi miniszter, amikor az élő videointerjúja közben belépett a szobába a fia, hogy megmutasson neki egy péniszalakú répát – írja a Guardian című brit lap.

Sepuloni viccesen fogta fel a történetet, az esetről készült videót ő maga is megosztotta a Twitteren. „A pillanat, amikor élő interjút adsz a Zoomon, a fiad besétál a szobába, üvölt és egy deformált répa van nála, ami úgy néz ki, mint egy férfi testrész” – írta.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu

— Carmel Sepuloni (@CarmelSepuloni) August 30, 2021