Kötelező oltást akar az olasz kormányfő

Az olasz lapok szerint Mario Draghi már igent is mondott és minden Olaszországba érkező bevándorlót be is oltatna.

A kormányfő szerint a kötelező oltáshoz arra van szükség, hogy a vakcinák vészhelyzeti alkalmazás után megkapják az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Olasz Gyógyszerügynökség (Aifa) végleges engedélyét – írja az MTI. Mario Draghi szerint erről az Európai Unió tagállamaival is egyeztetni kell. A kormányfő közölte: az utóbbi időben érkezett afgán menekültek példájára minden, Olaszországba érkező bevándorlót be akarnak oltani akár illegális migránsokról, akár menedékkérőkről van szó. Az oltást a tervek szerint a regisztrációs központokban (hot spot) adnák be nekik. Sajtóértesülések szerint egy dózisos vakcinában részesülnének. Az oltási programot a belügyi tárca dolgozza ki. Az egészségügyben, oktatásban dolgozók után más szakmákban is kötelező lenne a védettségi igazolás. A közigazgatásban dolgozókkal kezdenék – tette hozzá Mario Draghi. Renato Brunetta közigazgatási miniszter már korábban jelezte, a közintézményekben visszavezetné a jelenléti munkát a tavaly márciustól alkalmazott távmunka helyett. A kötelező védettség megosztja a kormánypártokat, a Matteo Salvini vezette Liga sürgetőbbnek tartja az ingyenes tesztelést, elsősorban a tanulóknak. Az Olasz Gyógyszerügynökség elnöke, Giorgio Palu a koronavírus elleni védőoltás kötelezővé tételét racionális döntésnek nevezte, de ahhoz politikai felelősségvállalás kell. Roberto Speranza egészségügyi miniszter közölte, a harmadik dózist elsőként a legsérülékenyebbek kapják szeptember végétől. Az olaszok többsége jövőre kap ismétlő oltást, miután a védettség érvényességét a jelenlegi kilenc hónapról egy évre akarják emelni.

Olaszországban az átoltottság meghaladta a 70 százalékot: több mint 38 millió olasz már megkapta mindkét adagot. Egyedül Szicíliában vezették vissza a korlátozásokat, így a kötelező maszkviselést szabadtéren, de a mutatók a déli Calabriában és Szardínián is elérték a veszélyességi küszöböt a delta variáns terjedése miatt. Országosan a napi esetszám és a kórházban kezeltek száma nem ugrott meg, az utóbbi két hétben viszont kétszeresére nőtt a halottak napi száma, megközelítette a hetvenet.